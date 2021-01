Cosa si può fare il giorno della Befana? Scopri cosa è permesso e cosa no (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Epifania tutte le feste porta via e la Befana è pronta a portare i dolcetti ai bambini buoni. Invece il Governo cosa ha deciso domani per noi? Domani finalmente è giunto il momento tanto atteso per i bambini di ricevere i giocattoli ed i doni dolcissimi della Befana. I bambini non stanno più nella pelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Epifania tutte le feste porta via e laè pronta a portare i dolcetti ai bambini buoni. Invece il Governoha deciso domani per noi? Domani finalmente è giunto il momento tanto atteso per i bambini di ricevere i giocattoli ed i doni dolcissimi. I bambini non stanno più nella pelle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - marattin : Altra cosa (scusa eh). Proprio perché ci sono “75.000 morti” (e il vaccino, e il Recovery ecc) qualcuno chiede un c… - fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa fino all’Epifania (compresa). Cosa si può fare e cosa no oggi 5 gennaio - AntonioClavenna : RT @senticp: I #vacciniCovid sono arrivati, ma molti sono gli ostacoli. Tra paura, esitanza, negazionismo ma anche cattiva organizzazione,… - elputodiano : @testadicazxo questo ragionamento si può fare con ogni cosa bea -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it