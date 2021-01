Cosa c’è nel nuovo decreto anti Covid-19, in vigore fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Nella notte fra il 4 e il 5 gennaio, il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per discutere le misure anti Covid-19 in vigore dal 7 gennaio, quando scadrà il decreto-legge delle feste natalizie, e il 15 gennaio, quando scadrà l’ultimo dpcm del 3 dicembre. Dopo diverse e chiacchierate discussioni, il Cdm ha così approvato il nuovo decreto ponte che entrerà in vigore dal giorno in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dunque verosimilmente dal 6 gennaio. Le novità introdotte sono diverse. Per le scuole superiori il ritorno in classe per il 50% degli studenti è slittato all’11 gennaio. Scuole elementari e medie invece riprenderanno ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Nella notte fra il 4 e il 5, il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per discutere le misure-19 indal 7, quando scadrà il-legge delle feste natalizie, e il 15, quando scadrà l’ultimo dpcm del 3 dicembre. Dopo diverse e chiacchierate discussioni, il Cdm ha così approvato ilponte che entrerà indal giorno in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dunque verosimilmente dal 6. Le novità introdotte sono diverse. Per le scuole superiori il ritorno in classe per il 50% degli studenti è slittato all’11. Scuole elementari e medie invece riprenderanno ...

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - reportrai3 : Dopo la morte di Falcone, Borsellino «si rende conto che c’è qualcosa che va aldilà e che lo turba profondamente. I… - borghi_claudio : Non faccio la telecronaca della crisi se c'è non c'è cosa si fa o meno perché come potete immaginare il momento è d… - GastoneSabba : RT @borghi_claudio: Non faccio la telecronaca della crisi se c'è non c'è cosa si fa o meno perché come potete immaginare il momento è delic… - Antonio98854326 : il grande fratello vip e una trasmissione analoga a c'è posta per te di Maria de Filippi Zenga cosa andato a fare n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Gattuso avette chello ca vuleva ritruvanno 'e meglie Zielinski, Lozano e Insigne - ilNapolista IlNapolista