Coronavirus: weekend arancione e Regioni chiuse fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il consiglio dei ministri terminato in nottata il governo ha varato nuove restrizioni che interessano l’Italia dal 7 al 15 gennaio come la chiusura delle Regioni. La settimana prossima l’Italia sarà nuovamente divisa in fasce. Entro metà mese un nuovo Dpcm con nuove misure contro il Coronavirus. Coronavirus, l’Italia da giallo ad arancione Alle 00:35 di stanotte è terminato il consiglio dei Ministri che ha deciso nuove restrizioni contro il Coronavirus in vigore dal 7 al 15 gennaio. In particolare per i giorni del 7-8 gennaio l’Italia sarà in zona gialla con libertà di movimento nella propria regione, negozi e ristoranti aperti. Il 9-10 gennaio, un wekeend considerato critico, l’Italia sarà in zona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il consiglio dei ministri terminato in nottata il governo ha varato nuove restrizioni che interessano l’Italia dal 7 al 15come la chiusura delle. La settimana prossima l’Italia sarà nuovamente divisa in fasce. Entro metà mese un nuovo Dpcm con nuove misure contro il, l’Italia da giallo adAlle 00:35 di stanotte è terminato il consiglio dei Ministri che ha deciso nuove restrizioni contro ilin vigore dal 7 al 15. In particolare per i giorni del 7-8l’Italia sarà in zona gialla con libertà di movimento nella propria regione, negozi e ristoranti aperti. Il 9-10, un wekeend considerato critico, l’Italia sarà in zona ...

