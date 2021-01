Coronavirus | video shock dall’Egitto | pazienti morti senza ossigeno e medici svenuti a terra

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 5 gennaio 2021) I due filmatidegli ospedali egiziani hanno fatto il giro del web: immortalatiin fin di vita, altri deceduti e personale medico esausto svenuto a. Interrogato l’autore di una delle due clip E’ stato convocato dalla polizia per essere interrogato Ahmed Mamdouh, l’uomo che ha ripreso la scioccante situazione in cui versa un ospedale covid in Egitto. Il-denuncia, che ha fatto il giro del web nel giro di pochissimo tempo, ha generato un’ondata di indignazione per la catastrofica situazione in cui il personale medico si trova ad operare casi complessi come quelli della terapia intensiva. Ma non è l’unico filmato ad essere stato diffuso nel web: in un altro, infatti, si testimonia il decesso di circa 6a causa della ...