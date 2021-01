**Coronavirus: vaccini, Merkel e Putin discutono possibile cooperazione** (Di martedì 5 gennaio 2021) Mosca, 5 gen. (Adnkronos/Dpa) – Vladimir Putin e Angela Merkel hanno parlato al telefono di una possibile cooperazione fra Russia e Germania nella produzione di vaccini contro il covid, ha reso noto il Cremlino. Saranno ora i ministri della Sanità dei due Paesi a proseguire i contatti su questo argomento, insieme alle agenzie governative interessate. Un portavoce del governo tedesco si è limitato a confermare che Putin e Merkel hanno parlato delle modalità per contrastare la pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Mosca, 5 gen. (Adnkronos/Dpa) – Vladimire Angelahanno parlato al telefono di unacooperazione fra Russia e Germania nella produzione dicontro il covid, ha reso noto il Cremlino. Saranno ora i ministri della Sanità dei due Paesi a proseguire i contatti su questo argomento, insieme alle agenzie governative interessate. Un portavoce del governo tedesco si è limitato a confermare chehanno parlato delle modalità per contrastare la pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

