Coronavirus, un altro positivo nella Juventus: dopo Alex Sandro si ferma Cuadrado. E domani c’è il Milan (Di martedì 5 gennaio 2021) Si fa sempre più corta la lista dei calciatori bianconeri a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di Serie A in programma domani, 6 gennaio, a San Siro tra la Juventus e il Milan capolista. dopo Alex Sandro, anche l’esterno colombiano Juan Manuel Cuadrado è risultato positivo al Coronavirus. «Il giocatore – ha spiegato in una nota ufficiale il club torinese – è già stato posto in isolamento ed è asintomatico». Per Pirlo, che domani affronterà la sua ex squadra, è incerta anche la presenza di Paulo Dybala. L’attaccante argentino aveva qualche linea di febbre, ma l’allenatore crede «che potrà essere comunque della partita, salvo imprevisti». Ora si aspetta l’esito dei nuovi esami per capire se ci saranno altre ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Si fa sempre più corta la lista dei calciatori bianconeri a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di Serie A in programma, 6 gennaio, a San Siro tra lae ilcapolista., anche l’esterno colombiano Juan Manuelè risultatoal. «Il giocatore – ha spiegato in una nota ufficiale il club torinese – è già stato posto in isolamento ed è asintomatico». Per Pirlo, cheaffronterà la sua ex squadra, è incerta anche la presenza di Paulo Dybala. L’attaccante argentino aveva qualche linea di febbre, ma l’allenatore crede «che potrà essere comunque della partita, salvo imprevisti». Ora si aspetta l’esito dei nuovi esami per capire se ci saranno altre ...

Open_gol : L'indagine di Save the Children e Ipsos fa emergere tutta la rabbia e lo sconforto degli studenti che si preparano… - giuliainnocenzi : Delle 470.000 dosi di vaccino arrivate in Italia ne sono state utilizzate solo 35.000.Dopo il record del nostro pae… - SerenellaRaimo1 : RT @giuseppenotarn1: Cos’altro è successo nell’anno del coronavirus - wam_the : Coronavirus Italia: 649 morti, il numero più altro del 2021 - pbenedetti50 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 Per arrivare all'autunno in sicurezza, bisogna VACCINARE più… -