Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 5 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 5 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 5 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 5 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.378 Tamponi eseguiti: 135.106 Nuovi decessi: 649 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-10)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.569 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 78 Attualmente ricoverati in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 52021. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 5L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 52021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.378 Tamponi eseguiti: 135.106 Nuovi decessi: 649 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-10)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.569 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 78 Attualmente ricoverati in ...

stefanoepifani : Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello d… - RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - fanpage : Regno Unito, il premier Johnson annuncia lockdown totale - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 1.576 nuovi casi (16.5 % dei tamponi) in Sicilia di cui 222 a Messina) è stato pub… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, ancora in calo i contagi. 33 i decessi: Corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie oggi. Speranza, incoraggianti i risultati del vaccino italiano ReiThera Il Sole 24 ORE 15mila 378 casi e 649 morti nelle ultime 24 ore

15mila 378 casi e 649 morti nelle ultime 24 ore. Coronavirus - Ministero della salute - Il tasso di positività scende di 2.4 punti percentuali e si attesta all'11.4% ...

Covid Italia, 15.378 contagi e 649 morti: il bollettino

Registrati inoltre altri 20 morti, cui si aggiungono 21 morti pregresse riguardanti il periodo tra il 16 novembre e il 22 dicembre 2020. Registrati inoltre altri 14 morti. Sono 15.378 i contagi da cor ...

15mila 378 casi e 649 morti nelle ultime 24 ore. Coronavirus - Ministero della salute - Il tasso di positività scende di 2.4 punti percentuali e si attesta all'11.4% ...Registrati inoltre altri 20 morti, cui si aggiungono 21 morti pregresse riguardanti il periodo tra il 16 novembre e il 22 dicembre 2020. Registrati inoltre altri 14 morti. Sono 15.378 i contagi da cor ...