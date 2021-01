Coronavirus | ultime notizie dal mondo Gli Usa superano i 20 | 7 milioni di casi e 353 000 morti

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 10.800 i nuovi casi di #coronavirus in Italia su 77.993 i #tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le… - TgLa7 : #covid, sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono 348. - fanpage : Il maxi focolaio #Covid di Capizzi si estende a 80 persone - StefaniaFalone : RT @fanpage: “La terza ondata può essere 10 volte più potente”. A lanciare l'allarme è il professor Daniel López Acuña, epidemiologo spagno… - Failbetter6 : RT @fanpage: “La terza ondata può essere 10 volte più potente”. A lanciare l'allarme è il professor Daniel López Acuña, epidemiologo spagno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Sono 10.800, su 77.993 tamponi (in netto calo rispetto alla giornata precedente), i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 348, per un totale di 75.680. Ne ...Zona arancione nel fine settimana, zona gialla “rafforzata” nei feriali, con divieto di spostamento tra le regioni. Sarà il nuovo assetto anti-covid in Italia fino al 15 gennaio previsto dal nuovo dec ...