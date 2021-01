Coronavirus, ultime news: zona gialla "rafforzata" dal 7 al 15, week-end arancione. LIVE (Di martedì 5 gennaio 2021) Via libera dal Cdm alle misure in vigore dal 7 al 15 gennaio. Vietati nei giorni di zona gialla gli spostamenti tra regioni. La scuola superiore riapre l'11 gennaio. Il ministro Boccia annuncia l'inasprimento delle soglie Rt per le fasce Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Via libera dal Cdm alle misure in vigore dal 7 al 15 gennaio. Vietati nei giorni digli spostamenti tra regioni. La scuola superiore riapre l'11 gennaio. Il ministro Boccia annuncia l'inasprimento delle soglie Rt per le fasce

