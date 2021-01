Coronavirus, ultime news. Bollettino: 15.378 nuovi contagi e 649 decessi. LIVE (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo i nuovi dati del ministero della Salute il tasso positivi/test scende all'11,4%. Sono in arrivo in queste ore, a bordo dei tir nei vari hub vaccinali di tutta Italia, le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. E' la seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. Locatelli: "Già somministrate 179mila dosi". Nella notte libera dal Cdm alle nuove misure in vigore dal 7 al 15 gennaio Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo idati del ministero della Salute il tasso positivi/test scende all'11,4%. Sono in arrivo in queste ore, a bordo dei tir nei vari hub vaccinali di tutta Italia, le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. E' la seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. Locatelli: "Già somministrate 179mila dosi". Nella notte libera dal Cdm alle nuove misure in vigore dal 7 al 15 gennaio

stefanoepifani : Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello d… - fanpage : Regno Unito, il premier Johnson annuncia lockdown totale - RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore -