Coronavirus | ultime news Bollettino | 15 378 contagi su 135 106 tamponi | 649 decessi

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-10, ora 2.569) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+78, ora 23.395). Il tasso positivi/test scende all'11,4%. Sono in arrivo in Italia le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. In un giorno 70mila vaccinati nel nostro Paese, finora 247mila in tutto. Mattarella ha firmato decreto con el misure anti-Covid in vigore dal 7 al 15 gennaio