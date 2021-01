Coronavirus, ultime news. Bollettino: 15.378 contagi su 135.106 tamponi, 649 decessi. LIVE (Di martedì 5 gennaio 2021) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-10, ora 2.569) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+78, ora 23.395). Il tasso positivi/test scende all'11,4%. Sono in arrivo in Italia le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech, seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. Nella notte libera dal Cdm alle nuove misure in vigore dal 7 al 15 gennaio Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-10, ora 2.569) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+78, ora 23.395). Il tasso positivi/test scende all'11,4%. Sono in arrivo in Italia le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech, seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. Nella notte libera dal Cdm alle nuove misure in vigore dal 7 al 15 gennaio

stefanoepifani : Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello d… - RaiNews : #Coronavirus, 15.378 nuovi casi e 649 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Avvenire_Nei : ?? Sono 15.378 i tamponi positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 649. ?? - beat_oven : RT @stefanoepifani: Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello di ri… - smilypapiking : RT @stefanoepifani: Viste le ultime capriole il dubbio che il vero interesse della nostra disgraziata classe dirigente non sia quello di ri… -