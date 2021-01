Coronavirus | ultime news Bollettino | 10 800 contagi su 77 993 tamponi | 348 morti

(Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo i dati del ministero della Salute sono in lieve calo le terapie intesive (-4) ma aumentano i ricoveri ordinari (+242). Tasso positivi/test al 13,8%. Al Cdm le misure fino al 15 gennaio: zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Ma è scontro sulla riapertura delle scuole: le lezioni delle superiori riprendono l'11 gennaio. In Gb nuovo record di. oltre 58mila. Johnson annuncia lockdown nazionale

Ecco, la Juve trema. Saranno giorni di attesa e speranza, con Alex Sandro in isolamento finché non tornerà negativo. Nel momento più delicato, Alex Sandro è risultato positivo al coronavirus. Da doman ...Numeri in discesa negli ospedali con 2.692 positivi in area non critica (-14) e 364 in Terapia intensiva (-4). Pesante il dato relativo ai decessi, ben 85 nelle ultime ore. BOLLETTINO VENETO 4 GENNAIO ...