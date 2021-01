Coronavirus Uk | nuovo lockdown fino a febbraio In Germania altre 944 vittime

ilpost : Il governo ha deciso di approvare un nuovo #decreto legge (il cui testo non è ancora stato pubblicato) che prevede… - Agenzia_Ansa : #Covid, Gb verso una nuova stretta, il premier britannico #BorisJohnson parla stasera alla nazione. Oggi nuovo reco… - sole24ore : Coronavirus, nel nuovo decreto arriva una zona gialla rafforzata durante la settimana e arancione nei weekend… - Idl3 : RT @ItalianPolitics: In Gran Bretagna nuovo lockdown stretto e scuole chiuse (e pensare che il giorno prima BJ aveva detto che fossero «sic… - BeatzzMike : RT @sole24ore: Coronavirus, nel nuovo decreto arriva una zona gialla rafforzata durante la settimana e arancione nei weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Dall’11 gennaio si riparte con la divisione per fasce. Stretta sulla soglia dell’Rt Divieto di spostamento tra le regioni e soglie di Rt più basse per entrare nella fascia arancione e rossa. La nuova ...L'EPIDEMIANOVENTA Altri decessi in casa di riposo nella giornata in cui sono finalmente arrivati i vaccini. Dopo aver superato indenne la prima ondata di Coronavirus, nell'ultimo mese la struttura di.