Coronavirus: Svizzera, 4.020 nuovi contagi e 98 morti (Di martedì 5 gennaio 2021) Berna, 5 gen. (Adnkronos) – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020 nuovi casi di Coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp). Il bollettino giornaliero riporta anche 98 nuovi decessi e il ricovero di 208 persone in ospedale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

