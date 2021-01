Coronavirus | Svizzera | 4 020 nuovi contagi e 98 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Berna, 5 gen. (Adnkronos) - In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020casi di, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp). Il bollettino giornaliero riporta anche 98decessi e il ricovero di 208 persone in ospedale. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 24.906 test, indica l'Ufsp. Il tasso di positività è del 16,14%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è di 45.041. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 521,02. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,89. Il dato deiè leggermente più basso di martedì scorso, quando ne erano stati annunciati 4.197. Per contro, il tasso di positività è in aumento ...