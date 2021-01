Coronavirus: Svizzera, 4.020 nuovi contagi e 98 morti (2) (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) – Dall’inizio della pandemia, 465.981 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3.734.227 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 7.369 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 19.205. In Svizzera si contano attualmente 20.951 persone in isolamento e 35.510 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) – Dall’inizio della pandemia, 465.981 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3.734.227 test effettuati ine nel Liechtenstein. In totale si contano 7.369 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 19.205. Insi contano attualmente 20.951 persone in isolamento e 35.510 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ruiciccio : RT @ultimenotizie: In #Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020 nuovi casi di #coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall… - pattychiari65 : RT @CdT_Online: Altre 126 mila dosi di #vaccino a disposizione per la #Svizzera —> - martamacbeal : RT @ultimenotizie: In #Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020 nuovi casi di #coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: In #Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020 nuovi casi di #coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall… - ultimenotizie : In #Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.020 nuovi casi di #coronavirus, secondo le cifre pubblicate… -