Coronavirus Sicilia, oltre 1500 nuovi casi (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 1.576 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9.537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall inizio della pandemia. I positivi sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 1.576 ipositivi alinsu 9.537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall inizio della pandemia. I positivi sono ...

rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 9.537 tamponi e 1.576 nuovi contagiati: tasso del 16,5, i morti sono 36 [di Gioacchino Amat… - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, al via selezione per nuovo personale nelle Aziende sanitarie - - PressFutura : #FuturaPress #Coronavirus: oltre 1500 i nuovi #positivi in #Sicilia - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 gennaio: 1.576 nuovi casi, salgono a 36 i morti - Regione_Sicilia : #Covid19, al via selezione per nuovo personale nelle Aziende sanitarie - -