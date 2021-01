Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 gennaio: 1.576 nuovi casi, salgono a 36 i morti (Di martedì 5 gennaio 2021) E' di 1.576 il numero dei nuovi contagi registrati in Sicilia su 5.093 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 5 gennaio 2021. Con i nuovi casi il totale dei contagiati è di 37.426. I guariti sono 692. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.198, mentre si trovano in terapia intensiva 190 pazienti. salgono a 36 i morti.I casi città per città: 383 a Palermo, 396 a Catania, 222 a Messina, 47 a Ragusa, 286 a Trapani, 48 a Siracusa, 132 a Caltanissetta, 39 ad Agrigento e 23 a Enna. Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) E' di 1.576 il numero deicontagi registrati insu 5.093 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 52021. Con iil totale dei contagiati è di 37.426. I guariti sono 692. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.198, mentre si trovano in terapia intensiva 190 pazienti.a 36 i.Icittà per città: 383 a Palermo, 396 a Catania, 222 a Messina, 47 a Ragusa, 286 a Trapani, 48 a Siracusa, 132 a Caltanissetta, 39 ad Agrigento e 23 a Enna.

