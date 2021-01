Coronavirus: Romeo (Lega), 'colpevoli ritardi, a rischio campagna vaccinale' (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Mentre il governo preferisce strumentalizzare i morti della Lombardia invece che lavorare per risolvere i problemi, continuano a registrarsi colpevoli ritardi nell'invio delle dosi di vaccini. Oggi sono arrivati solo la metà dei rifornimenti previsti, mentre quelli di ieri non sono nemmeno arrivati. Di questo passo si rischia un blocco della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale, che sarebbe estremamente grave per la tutela sanitaria degli italiani. Abbiamo l'ennesima conferma dell'inadeguatezza di questo Governo, che non è in grado di gestire l'emergenza né di tutelare gli italiani”. Lo dichiara Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Mentre il governo preferisce strumentalizzare i morti della Lombardia invece che lavorare per risolvere i problemi, continuano a registrarsinell'invio delle dosi di vaccini. Oggi sono arrivati solo la metà dei rifornimenti previsti, mentre quelli di ieri non sono nemmeno arrivati. Di questo passo si rischia un blocco dellasu tutto il territorio nazionale, che sarebbe estremamente grave per la tutela sanitaria degli italiani. Abbiamo l'ennesima conferma dell'inadeguatezza di questo Governo, che non è in grado di gestire l'emergenza né di tutelare gli italiani”. Lo dichiara Massimiliano, presidente dei senatori della

luisella_romeo : @MarcoBorghi_Ve @DreamOfVenice @ytali_ una lettura diversa invece qui: - gferrari1976 : @alb_can @gobboadoltranza @angelo_forgione Dimmi che non sei serio! Almeno quando posti, sai di cosa parli? ?? Credo… - JuveNelCuore88 : RT @onlyju70: @Mau_Romeo @FrancoFrattini Esatto. Le motivazioni saranno anch'esse 'immotivate': il #Napoli resta l'unica squadra in tutta E… - terribile76 : RT @onlyju70: @Mau_Romeo @FrancoFrattini Esatto. Le motivazioni saranno anch'esse 'immotivate': il #Napoli resta l'unica squadra in tutta E… - Chicca141002 : RT @onlyju70: @Mau_Romeo @FrancoFrattini Esatto. Le motivazioni saranno anch'esse 'immotivate': il #Napoli resta l'unica squadra in tutta E… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Romeo Coronavirus: Romeo (Lega), 'colpevoli ritardi, a rischio campagna vaccinale' Fortune Italia Alfa Romeo Tonale Launch Edition già a novembre

A riportare la notizia è Motor.es, che ipotizza un’accelerazione da parte della casa automobilistica italiana visti i tempi già dilatati per l’arrivo del nuovo SUV. Senza conferme ufficiali su quella ...

“La befana delle Acli Terra”: donate cento bottiglie di olio alle parrocchie

Benevento – Le ACLI Terra del Sannio hanno promosso l’iniziativa “La befana delle ACLI Terra” con olio e prodotti locali, che rientra nell’ambito della progettazione nazionale con la Campagna “doniamo ...

A riportare la notizia è Motor.es, che ipotizza un’accelerazione da parte della casa automobilistica italiana visti i tempi già dilatati per l’arrivo del nuovo SUV. Senza conferme ufficiali su quella ...Benevento – Le ACLI Terra del Sannio hanno promosso l’iniziativa “La befana delle ACLI Terra” con olio e prodotti locali, che rientra nell’ambito della progettazione nazionale con la Campagna “doniamo ...