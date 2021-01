Coronavirus | Renzi | ' se avessimo preso Mes | ora avremmo più vaccinati' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. La velocità del vaccino salva la vita, come sanno in Israele. È per questo che mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che a gestirlo fosse sempre e soltanto il commissario Arcuri, ribattezzato Superman dal Governo". Lo scrive Matteonella enews. "Quando avanzai questa proposta mi dissero che non era il momento delle polemiche. Ma non è colpa nostra se diciamo le cose prima e non ci ascoltano. Del resto, se ci fosse oggi un rapporto diverso tra Stato e Regioni – come pure avevamo proposto qualche anno fa – le cose sarebbero molto più semplici e efficaci. Vaccinare si può e si deve (Vito De Filippo e Lella Paita hanno lanciato una giustissima petizione, siamo quasi a quota 10.000 firme: più firmiamo, più facciamo pressione)". "A Napoli, mezzo secolo fa, vaccinarono ...