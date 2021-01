**Coronavirus: Renzi, 'se avessimo preso Mes, ora avremmo più vaccinati'** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. La velocità del vaccino salva la vita, come sanno in Israele. È per questo che mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che a gestirlo fosse sempre e soltanto il commissario Arcuri, ribattezzato Superman dal Governo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Quando avanzai questa proposta mi dissero che non era il momento delle polemiche. Ma non è colpa nostra se diciamo le cose prima e non ci ascoltano. Del resto, se ci fosse oggi un rapporto diverso tra Stato e Regioni – come pure avevamo proposto qualche anno fa – le cose sarebbero molto più semplici e efficaci. Vaccinare si può e si deve (Vito De Filippo e Lella Paita hanno lanciato una giustissima petizione, siamo quasi a quota 10.000 firme: più firmiamo, più facciamo pressione)". "A Napoli, mezzo secolo fa, vaccinarono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. La velocità del vaccino salva la vita, come sanno in Israele. È per questo che mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che a gestirlo fosse sempre e soltanto il commissario Arcuri, ribattezzato Superman dal Governo". Lo scrive Matteonella enews. "Quando avanzai questa proposta mi dissero che non era il momento delle polemiche. Ma non è colpa nostra se diciamo le cose prima e non ci ascoltano. Del resto, se ci fosse oggi un rapporto diverso tra Stato e Regioni – come pure avevamo proposto qualche anno fa – le cose sarebbero molto più semplici e efficaci. Vaccinare si può e si deve (Vito De Filippo e Lella Paita hanno lanciato una giustissima petizione, siamo quasi a quota 10.000 firme: più firmiamo, più facciamo pressione)". "A Napoli, mezzo secolo fa, vaccinarono ...

Thepapa14 : Prima o poi arriverà il conto e allora penzoleranno tutti ... #Renzi #Arcuri #Conte #COVID19 #COVID?19 #coronavirus… - TV7Benevento : **Coronavirus: Renzi, 'se avessimo preso Mes, ora avremmo più vaccinati'**... - Thepapa14 : COMINCIANO I PRIMI MORTI POST VACCINO..... MO SONO CAZZI ... #scuola #Renzi #Arcuri #COVID19 #COVID?19… - RitaSelvaggia : RT @Simone19995: Questo governo deve resistere. Spero che #Renzi trovi un accordo con il resto della maggioranza. Questo governo deve conti… - massimo_fares : RT @Nanoalto: Solo in Italia, nel pieno di una pandemia senza precedenti in questo secolo, qualcuno può pensare a far cadere il governo. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Renzi **Coronavirus: Renzi, 'ma Arcuri è Superman?'** - Sardiniapost.it SardiniaPost COVID19 – Scuola: Le superiori riapranno l’11 gennaio

Dopo le tensioni di questi giorni tra Regioni, Governo e partiti sulla scuola, si è arrivati al compromesso: le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio. Le scuole superio ...

Matteo Renzi ribadisce: non farò il ministro, parliamo di contenuti

Il leader di Italia viva Matteo Renzi sulla crisi: "Contarsi in Parlamento? Facciamolo. Per me non è una minaccia, è democrazia.

Dopo le tensioni di questi giorni tra Regioni, Governo e partiti sulla scuola, si è arrivati al compromesso: le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio. Le scuole superio ...Il leader di Italia viva Matteo Renzi sulla crisi: "Contarsi in Parlamento? Facciamolo. Per me non è una minaccia, è democrazia.