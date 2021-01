Coronavirus, oggi nel Lazio 1.719 nuovi casi e 72 morti. D’Amato: ‘La curva aumenta, bisogna mantenere il rigore’ (Di martedì 5 gennaio 2021) Su oltre 13.000 tamponi (+3.373 rispetto alla giornata di ieri) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.719 nuovi casi positivi. 72 i pazienti deceduti e 1.416 quelli guariti. “aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4,6%. I casi a Roma città tornano a quota 700. La curva tende ad aumentare e bisogna mantenere il massimo rigore” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Quando parla Conte in diretta tv? La nuova conferenza il 5 o 6 gennaio 2021: dove vederla, novità e colori Regioni Coronavirus nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) Su oltre 13.000 tamponi (+3.373 rispetto alla giornata di ieri) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.719positivi. 72 i pazienti deceduti e 1.416 quelli guariti. “no i, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4,6%. Ia Roma città tornano a quota 700. Latende adre eil massimo rigore” – commenta l’assessore. Leggi anche: Quando parla Conte in diretta tv? La nuova conferenza il 5 o 6 gennaio 2021: dove vederla, novità e colori Regioninel ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 118,713 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione e genere alle 17.00 di oggi - RegioneER : ??#Coronavirus, quasi 8mila persone vaccinate in Emilia-Romagna e da domani 50mila a settimana. Oggi 2.430 somminist… - SailorGio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione e genere alle 17.00 di oggi - tusciaweb : “Nel Lazio +1719 casi, la curva aumenta e bisogna mantenere il massimo rigore” Roma - Coronavirus nel Lazio: oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus ultime notizie oggi. Speranza, incoraggianti i risultati del vaccino italiano ReiThera Il Sole 24 ORE Covid, dottoressa non riceve pazienti vaccinati: "Contagiosi per 42 giorni"

Una dottoressa naturopata bersaglio di critiche sui social perché, si legge in un post su Facebook, non riceverà per i "42 giorni di quarantena" i pazienti che hanno ricevuto il vaccino anti Covid. La ...

Coronavirus, in Fvg 1.131 casi su 9.594 tamponi e 41 morti (di cui 21 pregressi)

Calano i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 (-4) mentre quelli in altri reparti ammontano a 657 (-6) ...

Una dottoressa naturopata bersaglio di critiche sui social perché, si legge in un post su Facebook, non riceverà per i "42 giorni di quarantena" i pazienti che hanno ricevuto il vaccino anti Covid. La ...Calano i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 (-4) mentre quelli in altri reparti ammontano a 657 (-6) ...