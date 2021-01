Coronavirus, nuovo decreto: 7 e 8 gennaio gialli, 9 e 10 arancioni. Ecco le regole in vigore fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Al via con un nuovo decreto.Nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova stretta del Governo durerà fino al 15 gennaio, quando dovrà essere approvato un nuovo Dpcm. Sarà una settimana di limitazioni che serviranno anche a testare il nuovo sistema di valutazione per dividere l’Italia in diversi colori, che corrispondono alle fasce di rischio epidemiologico.Il 7 e l’8 gennaio saranno gialli, quindi spostamenti liberi ma all’interno della propria regione, sia pure con mascherina obbligatoria e ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Al via con un.Nella notte tra il 4 ed il 5il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore-legge contenente disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova stretta del Governo dureràal 15, quando dovrà essere approvato unDpcm. Sarà una settimana di limitazioni che serviranno anche a testare ilsistema di valutazione per dividere l’Italia in diversi colori, che corrispondono alle fasce di rischio epidemiologico.Il 7 e l’8saranno, quindi spostamenti liberi ma all’interno della propria regione, sia pure con mascherina obbligatoria e ...

