Coronavirus, nel Lazio impennata di contagi: sono 1719. La curva al 13%. Vaccini: somministrato il 70% delle dosi. "Preoccupano i ritardi" (Di martedì 5 gennaio 2021) In salita anche i decessi, calano le terapie intensive. Aumenta il rapporto tamponi-contagiati che però scende al 4,6 se si considerano gli antigenici. Morto un detenuto nel carcere di Rieti. Circoscritto il focolaio a Rebibbia. I vaccinati hanno raggiunto quota 37.149

Sono 15.378 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 649 Battiston: stima dell'indice Rt in Italia è sopra 1 Negli ultimi giorn ...

Covid19 Sicilia, quaranta agenti carceri positivi al virus, l’allarme dei sindacati che chiedono protocollo sanitario

Il sindacato chiede la firma "senza ulteriori ritardi" del "protocollo sanitario tra amministrazione penitenziaria regionale e assessorato regionale alla Salute, inviato per il tramite del dirigente g ...

