Coronavirus | Montesano | ‘minacciato di morte sui social | ho dato mandato a mio avvocato’

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Mi sono rivolto all’avvocato, che non esiterà a procedere in tutti i casi in cui siano riscontrabili gli estremi della querela. Pagheranno in moneta, magari così capiranno che insultare, offendere, augurare lasolo per aver espresso un parere non conforme, sollevato un dubbio, che tra l’altro è alla base della scienza, non è una cosa che può restare impunita”. E’ un Enricosconcertato, quasi attonito quello che, in un lungo sfogo all’Adnkronos, rivela di aver ricevuto minacce die “augurio delle peggiori cose” sui, in seguito alle domande poste dall’attore rispetto al Covid, al vaccino e alla situazione generale della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.