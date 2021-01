Coronavirus | Montesano | ‘minacciato di morte sui social | ho dato mandato a mio avvocato’ 2

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Hanno creato un brutto clima -dice l’attore- Come cittadino nato in democrazia la cosa mi preoccupa molto, perché non c’è più la libertà di espressione, la libertà di pensiero. Il dubbio dovrebbe sollecitare una pacata riflessione, un confronto, un ragionamento. Invece no: o si accetta il loro pensiero, o se hai un minimo di dubbio, vieni subito criminalizzato. E’ estremamente antidemocratico, è totalitario, è dittatoriale. Queste persone sono in preda ad una paranoia totale anche di fronte all’evidenza scientifica di alcuni dati”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Mi sono rivolto all'avvocato, che non esiterà a procedere in tutti i casi in cui siano riscontrabili gli estremi della querela. Pagheranno in moneta, magari così capiranno ...