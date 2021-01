Coronavirus, Mauro Bellugi: “Moratti vuole pagarmi le protesi, il mio idolo è Zanardi” (Di martedì 5 gennaio 2021) Coronavirus, la toccante testimonianza dell’ex calciatore Mauro Bellugi che ha raccontato la sua sofferenza dopo l’amputazione delle gambe Una testimonianza forte quella dell’ex calciatore di Inter e Napoli, che ha emozionato tantissimi sportivi e non. Mauro Bellugi è un personaggio molto seguito nelle reti locali sportive, e come sappiamo dopo il contagio da Covid ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 gennaio 2021), la toccante testimonianza dell’ex calciatoreche ha raccontato la sua sofferenza dopo l’amputazione delle gambe Una testimonianza forte quella dell’ex calciatore di Inter e Napoli, che ha emozionato tantissimi sportivi e non.è un personaggio molto seguito nelle reti locali sportive, e come sappiamo dopo il contagio da Covid ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Nella sua lettera, Anastasìa ricorda i casi di Covid-19 nel Lazio, a Rebibbia femminile, a Frosinone, a Regina Coeli e a Rebibbia Nuovo complesso, e chiede a D'Amato che «nell'espletamento della ...

L’ex calciatore Mauro Bellugi: “Mi hanno amputato le gambe a causa del Covid. Moratti si è offerto di pagarmi le protesi”

Non so come abbia fatto, per ora Zanardi mi batte 3 a 0“. Bellugi ha poi voluto lanciare un appello a coloro che, a quasi un anno dai primi casi di coronavirus in Italia, con il Paese che conta già ...

