Coronavirus, la teoria del complotto dello scienziato Wye che non trova il virus. Ma nessuno trova lui (Di martedì 5 gennaio 2021) Ci avete segnalato una lettera che sta circolando su WhatsApp. L’autore sarebbe un certo Andrew Wye, sedicente scienziato che avrebbe trovato in 1500 campioni ritenuti positivi al nuovo Coronavirus dei virus influenzali. Insomma, non sarebbe riuscito a trovare il Sars-Cov-2 mettendo in dubbio l’emergenza sanitaria. La fonte in italiano è il sito di una organizzazione politica che attribuisce al dottor Salvatore Rainò il merito di aver segnalato loro il testo della lettera. In cima alla pagina troviamo il link alla presunta fonte originale, un post Facebook che probabilmente l’autore ha reso privato in un secondo momento. Dall’indirizzo internet (per i pignoli, la URL) leggiamo che si tratta di un certo Kevin Blackburn, il cui profilo si presenta da ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Ci avete segnalato una lettera che sta circolando su WhatsApp. L’autore sarebbe un certo Andrew Wye, sedicenteche avrebbeto in 1500 campioni ritenuti positivi al nuovodeiinfluenzali. Insomma, non sarebbe riuscito are il Sars-Cov-2 mettendo in dubbio l’emergenza sanitaria. La fonte in italiano è il sito di una organizzazione politica che attribuisce al dottor Salvatore Rainò il merito di aver segnalato loro il testo della lettera. In cima alla pagina troviamo il link alla presunta fonte originale, un post Facebook che probabilmente l’autore ha reso privato in un secondo momento. Dall’indirizzo internet (per i pignoli, la URL) leggiamo che si tratta di un certo Kevin Blackburn, il cui profilo si presenta da ...

