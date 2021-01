Coronavirus, la Germania prolunga il lockdown fino al 31 gennaio. Spostamenti limitati, chiusi asili e scuole (Di martedì 5 gennaio 2021) Germania ANSA/FILIP SINGER Continua il lockdown in Germania Alla fine la Germania ha deciso. Il lockdown anti-Covid verrà prorogato fino al 31 gennaio con scuole e asili chiusi. Altro che 10 gennaio, i tempi si allungano ancora. Stando a quanto riferiscono i media tedeschi, sarebbe stata concordata anche una limitazione degli Spostamenti entro i 15 chilometri nelle zone rosse (dove è ancora alta l’incidenza del virus). Si sta discutendo, invece, sulla possibile limitazione dei contatti. Secondo Tagesspiegel, nello specifico si potrebbe limitare l’incontro a un nucleo familiare più una persona. Questo è ciò che sta emergendo, in queste ore, dal vertice tra la cancelliera Angela ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021)ANSA/FILIP SINGER Continua ilinAlla fine laha deciso. Ilanti-Covid verrà prorogatoal 31con. Altro che 10, i tempi si allungano ancora. Stando a quanto riferiscono i media tedeschi, sarebbe stata concordata anche una limitazione deglientro i 15 chilometri nelle zone rosse (dove è ancora alta l’incidenza del virus). Si sta discutendo, invece, sulla possibile limitazione dei contatti. Secondo Tagesspiegel, nello specifico si potrebbe limitare l’incontro a un nucleo familiare più una persona. Questo è ciò che sta emergendo, in queste ore, dal vertice tra la cancelliera Angela ...

petergomezblog : #Coronavirus, record di vittime in #Germania: per la prima volta più di mille decessi in 24 ore - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - iamjohnnystone : UK, Austria, Germania: lockdown. Italia: Ma si, che ce frega. Istituitamo una bella zona gialla tutta la settiman… - Mex_in_Italia : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: Messico approva vaccino AstraZeneca. Russia e Germania valutano produzione congiunta [aggiornamento… - micheladania : RT @ErmannoKilgore: TUTTO il MONDO uniti contro il #Covid, solo in Italia abbiamo degli idioti che remano contro il Governo! Coronavirus, i… -