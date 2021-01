Coronavirus Italia: il bollettino e i dati di oggi 5 gennaio della Protezione Civile (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo i 10.800 casi e 348 morti di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi casi positivi nelle regioni: in Veneto 3.151 nuovi positivi e 175 decessi; in Molise 14 contagi e 5 decessi. In Alto Adige sono 555 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi avvenuti ieri sono stati 2 per un totale di 758. Torna ad aumentare la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 203, mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 27 (nei giorni scorsi erano scesi anche a 22). I ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo i 10.800 casi e 348 morti di ieri l’aggiornamento sui contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi casi positivi nelle regioni: in Veneto 3.151 nuovi positivi e 175 decessi; in Molise 14 contagi e 5 decessi. In Alto Adige sono 555 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi avvenuti ieri sono stati 2 per un totale di 758. Torna ad aumentare la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 203, mentre quelli che necessitano delle cureterapia intensiva sono 27 (nei giorni scorsi erano scesi anche a 22). I ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 118,713 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 84.730 Oggi: 38.224 - MediasetTgcom24 : Covid, Cdm vara la nuova stretta: no a spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio, weekend zona arancione in tutta… - PaoloBMb70 : ?? Vaccino, a Pavia arrivate dosi con un migliaio di siringhe sbagliate >>> - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: la situazione #PROSPETTATA per l'ITALIA dal prof. #Walter #RICCIARDI è #PESSIMA -