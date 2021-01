CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO OGGI 5 GENNAIO/ Ministero Salute: 649 morti, 15378 casi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo BOLLETTINO CORONAVIRUS diffuso dal Ministero della Salute OGGI 5 GENNAIO 2021: sono 649 i morti, 15.378 i nuovi casi e calo delle terapie intensive di 10 unità Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovodiffuso daldella2021: sono 649 i, 15.378 i nuovie calo delle terapie intensive di 10 unità

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 118,713 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - MediasetTgcom24 : Covid, Cdm vara la nuova stretta: no a spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio, weekend zona arancione in tutta… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 84.730 Oggi: 38.224 - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 15.378 nuovi casi e altri 649 decessi #coronavirus - Quinta00876879 : RT @ElioLannutti: Coronavirus in Italia, i dati e la mappa - Il Sole24Ore -