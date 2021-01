Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 5 gennaio. E 337 nuovi contagi (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 18 i morti per Coronavirus, oggi 5 gennaio, in Toscana: si tratta di 10 donne e 8 uomini con età media di 82 anni. Mentre sono 337 i nuovi positivi, con età media di 46 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 39% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 18 iper, in: si tratta di 10 donne e 8 uomini con età media di 82 anni. Mentre sono 337 ipositivi, con età media di 46 anni (il 17% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 39% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più)

