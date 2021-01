Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 15.378 nuovi casi e 649 morti (Di martedì 5 gennaio 2021) I dati di martedì 5 gennaio. Più contagi con molti più tamponi (135.106), ma il tasso di positività scende all'11,4%. Aumentano le vittime: quasi il doppio di ieri. Il Veneto è la regione più colpita: +3.151 casi con 175 decessi. Seguono: Lazio (+1.719 positivi), Sicilia (+1.576) ed Emilia-Romagna (+1.506) Leggi su corriere (Di martedì 5 gennaio 2021) I dati di martedì 5. Più contagi con molti più tamponi (135.106), ma il tasso di positività scende all'11,4%. Aumentano le vittime: quasi il doppio di ieri. Il Veneto è la regione più colpita: +3.151con 175 decessi. Seguono: Lazio (+1.719 positivi), Sicilia (+1.576) ed Emilia-Romagna (+1.506)

