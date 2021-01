Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 gennaio: +649 morti per Covid in 24h (Di martedì 5 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Aumentano i contagi da Coronavirus di pari passo con i tamponi. Invece, diminuisce il tasso di positività rispetto a ieri: 11,4% (-2,5% da ieri a oggi). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 15.378 positivi su 135.106 test effettuati. Rispettivamente, +4.578 infetti e +57.113 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 4 gennaio. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -10. Salgono invece i ricoveri, +78 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 16.023 (-183 rispetto ai dati del 4 gennaio). In 24h sono morte 649 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 gennaio Nel complesso i casi di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) I dati di oggi delAumentano i contagi dadi pari passo con i tamponi. Invece, diminuisce il tasso di positività rispetto a ieri: 11,4% (-2,5% da ieri a oggi). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 15.378 positivi su 135.106 test effettuati. Rispettivamente, +4.578 infetti e +57.113 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 4. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -10. Salgono invece i ricoveri, +78 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 16.023 (-183 rispetto ai dati del 4). In 24h sono morte 649 persone a causa del-19 in. Leggi anchein, ildel 4Nel complesso i casi di ...

you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 118,713 Variazione rispetto alle 17 di ieri:… - MediasetTgcom24 : Covid, Cdm vara la nuova stretta: no a spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio, weekend zona arancione in tutta… - you_trend : ?? #Coronavirus, vaccini somministrati fino a oggi in Italia: 84.730 Oggi: 38.224 - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 15.378 nuovi casi e altri 649 decessi #coronavirus - Quinta00876879 : RT @ElioLannutti: Coronavirus in Italia, i dati e la mappa - Il Sole24Ore -