Coronavirus, in Germania altri 944 morti. Uk: “Tempi duri fino a marzo”. Telefonata Merkel-Putin su produzione congiunta vaccini (Di martedì 5 gennaio 2021) La Francia, fanalino di coda in Europa nella somministrazione dei vaccini, promette di accelerare, mentre Angela Merkel e Valdimir Putin – in un colloquio telefonico riferito dal Cremlino – hanno discusso della possibilità di produrre insieme vaccini contro il Coronavirus. L’Europa, quasi al termine delle festività, fa i conti con l’introduzione di nuove restrizioni e lockdown, mentre tutti i Paesi è alla prese con le somministrazioni del farmaco Pfizer-Biontech per prevenire il Covid-19. La curva epidemiologica continua a preoccupare in Germania, che registra 11.897 nuovi casi di contagio e 944 i decessi nelle ultime 24 ore. E all’indomani dell’annuncio di un terzo lockdown severo in Inghilterra – a causa dell’aumento di casi determinato anche dalla maggiore contagiosità della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) La Francia, fanalino di coda in Europa nella somministrazione dei, promette di accelerare, mentre Angelae Valdimir– in un colloquio telefonico riferito dal Cremlino – hanno discusso della possibilità di produrre insiemecontro il. L’Europa, quasi al termine delle festività, fa i conti con l’introduzione di nuove restrizioni e lockdown, mentre tutti i Paesi è alla prese con le somministrazioni del farmaco Pfizer-Biontech per prevenire il Covid-19. La curva epidemiologica continua a preoccupare in, che registra 11.897 nuovi casi di contagio e 944 i decessi nelle ultime 24 ore. E all’indomani dell’annuncio di un terzo lockdown severo in Inghilterra – a causa dell’aumento di casi determinato anche dalla maggiore contagiosità della ...

