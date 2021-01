Coronavirus, in 24 ore quasi il doppio di vittime. Rt Italia a 1, dato peggiore da 28 novembre. “Variante inglese più infettiva anche tra gli under 18” (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 15.378 (ieri 10.800) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 649 (ieri 348) i morti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Da ieri si contano 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi sono 569.161. Di questi, 543.197 si trovano in isolamento domiciliare, 23.395 sono ricoverati con sintomi, 2.569 sono in terapia intensiva : +202 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 135.106 e hanno rivelato un tasso di positività pari a 11,4% con una diminuzione del 2,5%.Intanto, emerge dalla stima del Bollettino di analisi dati e dinamica evolutiva Covid-19 del PSE-Lab, Politecnico di Milano, curato dal professor Davide Manca che Rt medio in Italia pari a 1, è il dato peggiore dal 28 novembre. "L'indice Rt è superiore a 1 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 15.378 (ieri 10.800) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 649 (ieri 348) i morti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza. Da ieri si contano 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi sono 569.161. Di questi, 543.197 si trovano in isolamento domiciliare, 23.395 sono ricoverati con sintomi, 2.569 sono in terapia intensiva : +202 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 135.106 e hanno rivelato un tasso di positività pari a 11,4% con una diminuzione del 2,5%.Intanto, emerge dalla stima del Bollettino di analisi dati e dinamica evolutiva Covid-19 del PSE-Lab, Politecnico di Milano, curato dal professor Davide Manca che Rt medio inpari a 1, è ildal 28. "L'indice Rt è superiore a 1 ...

