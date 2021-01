Coronavirus, il bollettino di oggi: 15.378 nuovi casi e 649 morti. In aumento i ricoveri ordinari. Il tasso di positività scende all’11,3% (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 15.378 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.800 di ieri, ma a fronte di quasi 60mila tamponi in più (oggi sono 135.106). Il tasso di positività scende dal 13,8 di ieri all’11,3%. In forte aumento i decessi, sono 649 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 348), per complessive 76.329 vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo i ricoveri nelle terapie intensive, 2.569 (-10), mentre prosegue l’aumento dei ricoveri ordinari, 23.395 (+78). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 569.161 (-1.297), 543.197 dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 15.378 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, inrispetto ai 10.800 di ieri, ma a fronte di quasi 60mila tamponi in più (sono 135.106). Ildidal 13,8 di ieri,3%. In fortei decessi, sono 649 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 348), per complessive 76.329 vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo inelle terapie intensive, 2.569 (-10), mentre prosegue l’dei, 23.395 (+78). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 569.161 (-1.297), 543.197 dei ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 15.378 nuovi casi e 649 morti - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news: zona gialla 'rafforzata' dal 7 al 15, week-end arancione. LIVE - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - astigov : #Coronavirus in #Piemonte: bollettino contagi del 5 gennaio, ore 17:00 - Affaritaliani : Coronavirus, a Roma torna la paura 1700 nuovi casi e 72 decessi. Il bollettino -