CORONAVIRUS | il bollettino del giorno 5 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

(Di martedì 5 gennaio 2021), ildel: in, 15.378 nuovi positivi e 649 morti nelle ultime 24 ore– La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 gennaio: 15.378 nuovi casi e 649 morti - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino nazionale: +15.378 nuovi contagi, ancora più di 600 decessi - SmartWorkersUn1 : Con il bollettino #COVID19 di oggi si ritorni immediatamente all'utilizzo dello #smartworking diffuso e obbligatori… - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 15.378 nuovi casi, 649 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS bollettino

Prosegue la crescita dei nuovi contagi da Covid 19 in Sicilia che per il terzo giorno consecutivo supera quota mille. Nelle ultime 24 ore, infatti, si contano 1.576 nuovi casi su 9.537 tamponi analizz ...Sono 1.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti.