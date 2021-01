Coronavirus, Fondazione Sicilia dona 5.000 pasti ai senza dimora (Di martedì 5 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Non solo un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà, ma anche una delizia per il palato, con un menu che varia di giorno in giorno e che si arricchisce di materie prime di prima qualità.L’iniziativa, che parte da Fondazione Sicilia con il contributo della Caritas diocesana e la cucina del Bar di Villa Zito, mira ad aiutare i senza dimora e chi soffre di un disagio abitativo con la distribuzione di 5000 pasti caldi (80 al giorno) nei mesi a venire.“Fin dall’inizio della pandemia, Fondazione Sicilia ha voluto essere in prima linea per aiutare le fasce meno tutelate – afferma il presidente della Fondazione, Raffaele Bonsignore – con campagne mirate al supporto alla Sanità Siciliana o con l’erogazione di buoni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Non solo un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà, ma anche una delizia per il palato, con un menu che varia di giorno in giorno e che si arricchisce di materie prime di prima qualità.L’iniziativa, che parte dacon il contributo della Caritas diocesana e la cucina del Bar di Villa Zito, mira ad aiutare ie chi soffre di un disagio abitativo con la distribuzione di 5000caldi (80 al giorno) nei mesi a venire.“Fin dall’inizio della pandemia,ha voluto essere in prima linea per aiutare le fasce meno tutelate – afferma il presidente della, Raffaele Bonsignore – con campagne mirate al supporto alla Sanitàna o con l’erogazione di buoni ...

