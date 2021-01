Coronavirus | De Petris | ' soluzione va trovata subito e con questa maggioranza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Nel pieno della pandemia e di una crisi economica che per moltissime persone è già drammatica la politica non può più attardarsi in beghe politiciste che gli italiani non capiscono e che diffondono solo rabbia e smarrimento. Bisogna trovare unaperché questo è ciò che dobbiamo al popolo italiano. Ladeve esserenel perimetro di, perché alternative non esistono, intorno alla figura del premier Conte e rilanciando già nel Recovery Plan italiano le ragioni di”. Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De, presidente del gruppo Misto. “La sfida storica che abbiamo di fronte – prosegue la senatrice di LeU - non passa per la ...