Coronavirus: da New York a Parigi a Teheran, il mondo corre a vaccinarsi (Di martedì 5 gennaio 2021) Oltre due terzi dei 15 milioni di vaccini contro il Coronavirus rimasti inutilizzati fanno scattare la polemica negli Usa; avvio lento anche in uno dei Paesi più scettici al mondo: la Francia; la Gran Bretagna, nel frattempo, diventa il primo Paese a utilizzare nei fatti il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, intensificando la sua campagna di inoculazione a livello nazionale tra i tassi di infezione in aumento attribuiti alla nuova variante. E ancora le scelte dell'Indonesia e l'affanno dell'Iran. Il mondo è alle prese con la campagna vaccinale contro la pandemia di Coronavirus e ogni Paese fa davvero caso a sé, sino al continente africano dove il quadro resta allarmante.L'Unione europea ha dovuto affrontare crescenti critiche sulla lenta diffusione nel blocco di 450 milioni di abitanti. E ...

L’infermiera Sandra Lindsay ha ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid in un ospedale di New York. La professionista era stata la prima a vaccinarsi negli Usa e la seconda iniezione è avvenuta ...

