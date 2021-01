Coronavirus | Crimi | ' su vaccini partiti col piede giusto | ora accelerare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Sulla somministrazione delle vaccinazioni contro il Covid 19 l'Italia è partita con ile anche il confronto rispetto agli altri paesi europei lo dimostra. Ringrazio la macchina organizzativa e il personale medico sanitario per lo sforzo che sta mettendo in campo. Sappiamo bene che tutto questo ancora non basta e, per questa ragione, si sta facendo tutto il necessario al fine diulteriormente e arrivare a pieno regime nel minor tempo possibile". Lo dichiara in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito. "Dobbiamo resistere e insistere -prosegue- perché purtroppo i dolorosi dati odierni sui decessi e i nuovi contagi registrati dimostrano come la battaglia sia ancora lunga e che, insieme al massimo impegno da parte delle istituzioni, sia necessaria ...