Coronavirus corre nel mondo. Scattano nuovi lockdown in Europa (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 accelera, investendo l'Europa ed il mondo intero. In Gran Bretagna è scattato un nuovo lockdown nazionale, il terzo dall'inizio della pandemia, che durerà almeno fino al 15 febbraio, dopo aver registrato un nuovo picco di 58.784 casi e 407 morti. Il Governo – ha poi fatto sapere il ministro britannico Michael Gove – pensa di allentare le restrizioni solo a marzo. Nuovo picco in Germania, dove si registrano 944 vittime nelle ultime 24 ore ed 11.897 contagi, secondo i dati del Robert Koch Institute. Una situazione tale da costringere la Cancelliera Merkel a convocare un vertice con i Lander per la proroga del lockdown dal 10 al 31 gennaio. Pensa di allungare il lockdown anche l'Austria almeno fino al 24 gennaio, escludendo la proposta di effetuare test per il ...

