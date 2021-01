Coronavirus: commissario emergenza Palermo, 'buoni i numeri sui vaccini' (Di martedì 5 gennaio 2021) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". Lo ha detto Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato da Buongiorno Regione Sicilia. "Gli ospedali e le Asp hanno già vaccinato il proprio personale dei reparti Covid e siamo pronti a vaccinare il resto del personale - aggiunge - continueremo poi con tutte le altre professionalità. Soprattutto con le case di riposo". Parlando dei tamponi fatti Costa spiega: "Stiamo vedendo gli effetti di ciò che è accaduto nel periodo dell'8/10 dicembre, a causa degli assembramenti che ci sono stati, per fortuna il 14 dicembre è intervenuta l'ordinanza di Musumeci che ha creato la 'cintura di sicurezza' attorno all'isola". E conclude: "Non c'è nessuna crisi delle terapie intensive". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen. (Adnkronos) - "Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a". Lo ha detto Renato Costa,per l'Covid di, intervistato da Buongiorno Regione Sicilia. "Gli ospedali e le Asp hanno già vaccinato il proprio personale dei reparti Covid e siamo pronti a vaccinare il resto del personale - aggiunge - continueremo poi con tutte le altre professionalità. Soprattutto con le case di riposo". Parlando dei tamponi fatti Costa spiega: "Stiamo vedendo gli effetti di ciò che è accaduto nel periodo dell'8/10 dicembre, a causa degli assembramenti che ci sono stati, per fortuna il 14 dicembre è intervenuta l'ordinanza di Musumeci che ha creato la 'cintura di sicurezza' attorno all'isola". E conclude: "Non c'è nessuna crisi delle terapie intensive".

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – “Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo”. Lo ha detto Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid di Palermo, intervistato da Buongiorn ...

''Bauli in piazza'' allestiranno spazi per campagna vaccini

Bauli in Piazza, l'associazione nata per supportare i lavoratori degli eventi dal vivo, fermi da marzo per la pandemia, è stata coinvolta dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenic ...

