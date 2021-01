Coronavirus | atterrato a Brescia-Montichiari secondo carico vaccini per il Nord

(Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Una seconda consegna dianti Covid per la provincia die altre province delItalia è atterrata questa mattina con un velivolo dell'aeronautica militare all'aeroporto di. Appena scaricato, il materiale è stato preso indai carabinieri delle Squadre Operative di Supporto dell'Arma, che hanno scortato il trasporto al punto di destinazione intermedio: Castenedolo. Qui, i, scortati da pattuglie dei carabinieri e della polizia, sono partiti alla volte di vari ospedali di(Poliambulanza) e Provincia (Chiari, Desenzano, Esine). Alcune squadre hanno poi proseguito a scortare iin altre Province delItalia.

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Una seconda consegna di vaccini anti Covid per la provincia di Brescia e altre province del Nord Italia è atterrata ...