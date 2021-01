Coronavirus | al “Frangipane” un decesso | muore una 64enne di Sant’Angelo dei Lombardi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso il P.O. “” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 1 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 7 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; n. 15 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Nella serata di ieri è deceduta unadidei, ricoverata in Terapia Intensiva. Nella mattina è deceduta una 77enne di Rocca San Felice, ricoverata in Area Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.