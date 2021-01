Coronavirus, aggiornamento 5 gennaio, 33 decessi e 688 nuovi casi (648 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di martedì 5 gennaio 2021) E' del 9,26% l'odierno rapporto positivi-tamponi in Campania, secondo il bollettino dell'Unità di crisi: ieri era stato dell'11,07 e due giorni fa del 9,65. I nuovi contagiati sono 688, di cui 40 ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 5 gennaio 2021) E' del 9,26% l'odierno rapporto positivi-tamponi in Campania, secondo il bollettino dell'Unità di crisi: ieri era stato dell'11,07 e due giorni fa del 9,65. Icontagiati sono 688, di cui 40 ...

sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Messico approva vaccino AstraZeneca. New York, confermato primo caso nuova variante [aggiorn… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Messico approva vaccino AstraZeneca. Russia e Germania valutano produzione congiunta [aggior… - PatriziaPollas4 : RT @bebacosti: Le vaccinazioni anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale - nuova_venezia : AGGIORNAMENTO CASI SERALI SUL COVID/ Tre segni meno sull'aggiornamento riferito alla stessa ora di ieri. Diminuisco… -