Coronavirus | a Los Angeles ricoveri record Ambulanze costrette a selezionare i pazienti | «No a chi ha scarse possibilità di sopravvivere»

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nella città della California spetta ai paramedici decidere chi vive e chi muore. Con un sistema sanitario ormai al collasso e una situazione epidemiologica che rischia di vedere fino a 1.000 morti legati alal giorno, agli operatori delladi Losè stato chiesto di non trasportare in ospedaleche hannomolto basse dial Covid. Al personale dei reparti di emergenza invece è stato detto di razionare l’ossigeno. Il numero diCovid-19 negli ospedali della contea californiana ha raggiunto livelli mai visti prima, e secondo le autorità sanitarie la situazione sta per peggiorare a causa dell’effetto delle vacanza natalizie. Proprio nel mese di dicembre, nel periodo di Natale, erano circa 700 gli ...