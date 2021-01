MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale-simbolo #coronavirusitalia… - zazoomblog : Coronavirus a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dellospedale-simbolo - #Coronavirus #Bergamo #vaccino #medici - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale-simbolo #coronavirusitalia - marinacor91 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale-simbolo #coronavirusitalia - AnselmoProde : RT @laperlaneranera: CORONAVIRUS? Ampiamente prevista e studiata la la pandemia. Aspettiamo gli esiti della Procura di Bergamo per indagine… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bergamo

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 429.907 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 449.285 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Cosenza: CASI ATTIVI 3.550 (63 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 6 al ...